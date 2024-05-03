Казгордума установила границы жилого массива «Киндери»

Фото: Динар Фатыхов

Казанская городская дума приняла решение об установлении границ территориального общественного самоуправления (ТОС) «Киндери», основываясь на федеральном законе и уставе муниципального образования города Казани.

Теперь ТОС «Киндери» будет охватывать жилые дома по улицам Азина, Мирсая Амира, Арская, переулку Арский, улицам Асылъяр, Верхняя, переулку 1-й Верхний, переулку 2-й Верхний, улицам Водстрой, Дорожная, Карьерная, Лачын, Медовая, Мичурина, переулку Мичурина, улицам Азатлык, Нагорная, Нижняя, Рабочая, 2-я Рабочая, Степная, Терновая, Тылсым и Энтузиастов. Границы определены в соответствии со схемой, которая прилагается к решению.

Границы определены в соответствии со схемой, которая прилагается к решению. скриншот с сайта Яндекс.карты

Кроме того, было отменено предыдущее решение Казанской городской думы от 2020 года об установлении границ ТОС «Киндери-Дербышки».

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Рената Валеева