Неналоговые доходы бюджета Татарстана увеличились до 304 миллионов

Фото: Максим Платонов

Неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, поступившие в бюджет Республики Татарстан по состоянию на 30 апреля 2024 года, составили 304,15 млн рублей.

Бюджетное задание перед республиканским бюджетом выполнено на 3%, сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

В разрезе статей доходов бюджета Республики Татарстан на 30 апреля 2024 г. поступило:

от аренды имущества — 104,98 млн руб. (план выполнен на 45%);

от аренды земли — 44,59 млн руб. (план выполнен на 0,5%);

от сервитута — 16,1 млн руб. (план выполнен на 67%);

от реализации имущества — 80,18 млн руб. (план выполнен на 315%);

от продажи земельных участков — 0,35 млн руб.;

от доверительного управления — 57,45 млн руб. (план выполнен на 111,9%);

часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий — 0,5 млн руб. (план выполнен на 3,3%).

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 года неналоговые доходы Татарстана составили 188 миллионов рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».