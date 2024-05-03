В Центральной России ожидается аномально холодная погода — на 10°С ниже климатической нормы

Фото: Галия Шакирова

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о прогнозе погоды на 9 мая. По его словам, в День Победы в Центральной России ожидается аномально холодная погода — на 10°С ниже климатической нормы.

— Синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем, который будет смещаться в Волго-Вятский регион. Это обеспечит ультраполярное вторжение очень холодного воздуха из акватории сурового Карского моря, — отметил он.



Кроме того, из-за аномального похолодания в школах, детских садах и больницах Казани возобновят подачу отопления.

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Олег Исаков