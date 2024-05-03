В казанский госпиталь для ветеранов войн закупили оборудование для лечения внутренних органов

Фото: Надира Хасанова

Госпиталь ветеранов в Казани получил новое оборудование для диагностики и лечения внутренних органов. Благодаря новым аппаратам врачи смогут выявлять патологии на ранних стадиях и обеспечивать более эффективное и оперативное лечение, сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Оборудование включает видеоэндоскопическую систему, ирригационные эндоскопические помпы, установку для очистки эндоскопов и систему водоподготовки. Оно позволит проводить малоинвазивные вмешательства, такие как эндоскопическая полипэктомия кишечника и желудка, диссекция слизистой оболочки и клиппирование сосудов пищеварительного тракта.

Сообщается, что это разгрузит Республиканский клинический онкологический диспансер и даст возможность проводить более раннюю диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая онкологию. Вместе с другими мерами новое оборудование позволит снизить смертность среди населения.

Для установки аппаратов были подготовлены помещения и отремонтированы кабинеты. В рамках республиканской программы проводится поэтапный капитальный ремонт всех корпусов госпиталя.

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Рената Валеева