КХЛ объявила претендентов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона 2023/2024
В КХЛ определили номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона 2023/2024. Обладателя награды определят по результатам голосования тренеров команд, участвовавших в Фонбет чемпионате КХЛ.
В тройку претендентов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).
- Даниил Исаев провел 69 матчей, одержал 44 победы и отразил 92,7% бросков. У него коэффициент надежности 1,85, а также семь «сухих» матчей. Второй сезон подряд Исаев попадает в тройку лучших вратарей сезона. В прошлом году он уступил Никите Серебрякову.
- Илья Набоков сыграл 66 матчей, выиграл 39 из них и отразил 93,4% бросков, его коэффициент надежности — 2,03. У вратаря «Металлурга» семь «сухих» матчей и статус самого ценного игрока плей-офф в дебютном сезоне во взрослом хоккее. Кроме того, его клуб завоевал третий Кубок Гагарина.
- Зак Фукале провел 57 матчей, 32 из которых были победными. Его коэффициент надежности составляет 2,23, а процент отраженных бросков — 93%. У него шесть «сухих» матчей.
Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая.
Олег ИсаковСпортХоккей