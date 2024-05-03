Правительство России вывело золото из-под действия экспортной пошлины

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России приняло решение вывести золото из-под действия курсовой экспортной пошлины. Это следует из постановления, которое вступило в силу со дня официального опубликования. В то же время на золотосодержащие концентраты пошлина продолжает действовать, о чем сообщили "Ведомости".

Ранее планировалось, что экспортная пошлина на золото будет отменена одновременно с началом действия закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото с 1 июня. Об этом 26 апреля сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добычу полезных ископаемых на золото на 78 000 руб. за кг с 1 июня по 31 декабря 2024 г. Теперь сумма дополнительно уплачиваемого НДПИ будет рассчитываться исходя из количества драгоценного металла, содержащегося в полезном ископаемом, в килограммах, умноженного на 78 000. Рассчитанное значение будет округляться до целого.

Напомним, что цены на золото упали на 2,8% с начала текущего года — это падение стало рекордным.

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Олег Исаков