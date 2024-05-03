Профильный комитет Госдумы поддержал запрет иноагентам участвовать в выборах всех уровней

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России». Эти поправки запрещают лицам со статусом иноагента участвовать в выборах любого уровня.

Изменения предполагают, что кандидат к моменту представления документов для регистрации не должен быть иноагентом. Это касается выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.

Окончательное решение о принятии законопроекта будет принимать думский Совет. Поправки могут быть включены в график работы Госдумы уже на 6 мая.

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