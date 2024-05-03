Глава «Ростеха»: «Через два-три года уже будем строить дальнемагистральные самолеты»

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным поделился планами работы.

— Надеюсь, что этот двигатель через два-три года мы запустим и будем уже строить самолеты дальнемагистральные, — заявил Чемезов.

Также он рассказал об успехах в энергетическом производстве:

— Мы сегодня создали свою большую турбину ГТД-110М. Мы ее устанавливаем на нашу станцию «Ударная», которая строится на Таманском полуострове. Это первая серийная турбина. Теперь мы уже уверены в том, что можем быть независимыми, — прокомментировал Чемезов.

Кроме того, Чемезов рассказал, что Объединенная двигателестроительная корпорация продолжила поставки газоперекачивающих агрегатов для крупных магистральных газопроводов, таких как «Сила Сибири», Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Глава «Ростеха» выразил уверенность, что в перспективе корпорация сможет обеспечить стопроцентное импортозамещение в этой сфере.

В завершение дискуссии Михаил Мишустин отметил, что АО «ОДК-Пермские моторы» также активно работает над новыми двигателями.

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Рената Валеева