Сегодня казанцы могут бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани пройдет акция «Тест для победы», в рамках которой все желающие смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Тест-мобиль будет работать с 13.00 до 17.00 на улице Баумана рядом с монументом «Часы».

Участники акции смогут не только сдать тест, но и получить консультацию социального работника.

Напомним, что акция «Тест для победы» продлится в Казани до июля. Тестирование будет проходить на двух площадках: улице Баумана и в парке имени Горького.

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Рената Валеева