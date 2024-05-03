Хоккейный клуб «Нефтяник» продлил контракты со всеми членами тренерского штаба

Хоккейный клуб из Альметьевска «Нефтяник» объявил о продлении контрактов со всеми членами своего тренерского штаба.

Главным тренером команды останется Артем Анисимов, так же, как и его помощники — Михаил Сарматин, Денис Франскевич и Дмитрий Альмяшев. При этом, как сообщается, срок новых контрактов — 2 года.

Напомним, альметьевский «Нефтяник» стал чемпионом Высшей хоккейной лиги в сезоне 2023/2024 и выиграл Кубок Петрова. В финальной серии татарстанцы одержали «сухую» победу над тульским клубом АКМ 4:0.

Олег Исаков