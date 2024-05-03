В Российском исламском институте открылась выставка «Возрождая татарскую мусульманскую каллиграфию»

В Российском исламском институте в Казани открылась выставка, посвященная татарской мусульманской каллиграфии.

Экспозиция рассказывает об истории и развитии искусства красивого письма среди татар-мусульман. В ней представлены работы известных художников и мастеров этого направления, а также различные инструменты и материалы, используемые для создания каллиграфических произведений.

Выставка будет работать в течение месяца. Она призвана популяризировать искусство каллиграфии и привлечь внимание к его значению в сохранении культурного наследия татарского народа.