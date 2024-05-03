Почти 400 казанских школьников исполнят «Вальс Победы» на Кремлевской набережной

Фото: Реальное время

На Кремлевской набережной 4 мая в Казани состоится республиканская патриотическая акция «Вальс Победы». В ней примут участие почти 400 казанских школьников, сообщили организаторы.

Активисты добровольческих патриотических отрядов исполнят танец в память о подвиге советского народа. Зрителей будут ждать в 15.30 на пристани набережной.

Впервые акция прошла в 2018 году. За это время участниками «Вальса Победы» стали более 12 тысяч жителей Татарстана. Патриотическое мероприятие организовано региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Цель акции — сохранить историческую память и передать ее молодому поколению, популяризировать историю России и патриотическое воспитание молодежи.

В честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани пройдет порядка 130 мероприятий. Горожан ждут патриотические акции, концерты, возложение цветов и праздничный фейерверк. Специальным гостем праздника станет народный артист России Дмитрий Певцов с патриотической музыкальной программой.

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Рената Валеева