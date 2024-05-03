В Казани возобновят подачу тепла в детских садах, школах и больницах
В Казани планируют возобновить подачу тепла в детских садах, школах и больницах, сообщила пресс-служба мэрии города.
Как отмечается, данные мероприятия выполнят в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Напомним, в Татарстане ожидаются заморозки до -2 градусов, а также порывистый ветер до 22 м/с.
Кроме того холодная погода сохранится и в начале следующей недели, рассказал Гидрометцентр Республики Татарстан.
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