В Московском и Кировском районах Казани проведут работы по демонтажу самовольно установленных объектов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани проводятся работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Подрядчик выполняет все необходимые работы в соответствии с постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 09.11.2015 №3921 «Об утверждении Порядка демонтажа и перемещения самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Казани и компенсации понесенных затрат».

Работы включают в себя расклейку уведомлений, вскрытие объектов, составление акта, фотофиксацию, приведение территории в надлежащее состояние. Погрузка, транспортировка и засыпка объектов грунтом также входят в обязанности подрядчика.

Это важная часть работы по поддержанию порядка и чистоты в городе, а также обеспечению соблюдения законодательства. Демонтаж и перемещение объектов проводятся в соответствии с правовыми основаниями и направлены на защиту интересов города.

Заказчиком выступает муниципалитет города Казани. Потенциальный исполнитель — подрядчик, которого определят в ходе конкурса. Работы будут проводиться в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Срок хранения демонтированных объектов на складе-площадке — до 31 декабря 2025 года. Начальная цена за единицу услуги — 49 476 рублей. Максимальная стоимость закупки — 2 374 889 рублей.

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Рената Валеева