За апрель в России выявили 113 случаев бешенства животных

В России в апреле 2024 года зарегистрировано 113 случаев бешенства среди животных, сообщает Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора).

Больше всего случаев зафиксировано у собак — 39, также выявлено 20 инфицированных кошек.

Среди диких животных бешенство обнаружили у 36 лисиц, четырех енотовидных собак, одного песца, одного барсука, одного северного оленя, одной куницы, одной норки, одного хорька и одного шакала.

Среди сельскохозяйственных животных зафиксировано четыре случая бешенства у мелкого рогатого скота и три случая у крупного рогатого скота.

Наибольшее количество случаев бешенства выявлено в Донецкой Народной Республике, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Самарской, Тюменской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Удмуртской Республике и Республике Крым.

В марте этого года в России было зарегистрировано 117 случаев бешенства среди животных.

Напомним, в Кировском районе Казани на майские выходные домашних животных повторно привьют от бешенства. Пункты вакцинации будут работать с 10 до 12 часов 4 и 5 мая.

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Рената Валеева