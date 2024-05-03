В Казани построят сеть водоснабжения к «Клубному дому Шаляпина XV» более чем за 200 тыс. рублей

Фото: Реальное время

Муниципальное унитарное предприятие г. Казани «Водоканал» построит инженерную сеть к «Многоквартирному жилому дому с подземной парковкой «Клубный дом Шаляпина XV», который находится в Вахитовском районе Казани.

На строительство сети водоснабжения отведено 30 календарных дней с момента заключения договора. Для этого проекта выделена начальная (максимальная) цена в размере 202 056 рублей 12 копеек. Финансирование будет осуществляться из собственных средств МУП «Водоканал».

В рамках проекта будут проводиться строительно-монтажные работы по прокладке сетей водоснабжения диаметром 225 мм. Общая протяженность участка составит 18 погонных метров, а стоимость одного погонного метра — 11 225 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева