«Волонтерство — это история не только про масштабные форумы и съезды»

В общественную деятельность официально вовлечены около 180 тысяч татарстанцев

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане 182 074 официально зарегистрированных волонтера, из которых 68% — школьники и студенты. Все они занимаются разными направлениями деятельности: помогают пожилым и нуждающимся, приютам для животных, участвуют в организации крупных международных мероприятий. При этом инициаторами большого количества добровольческих акций в республике выступают дети. Татарстанское отделение «Движения Первых» специально для «Реального времени» — о том, на каком уровне находится республиканское волонтерство.

На сегодняшний день в Татарстане 182 074 волонтера. Из них порядка 68% — школьники и студенты колледжей и вузов. Жители республики активно занимаются зооволонтерством, организовывают спортивные турниры, обучают младших товарищей правильной сортировке мусора, самостоятельно организуют пункты сбора батареек и другого сырья, помогают пожилым и нуждающимся. Инициаторами добровольческих акций в равной степени становятся как дети, так и взрослые.

Текущий, 2024-й год в Татарстане богат на масштабные международные и всероссийские события. Безусловно, без участия волонтеров провести такие крупные мероприятия невозможно. Так, в организации прошедших «Игр будущего» помогали 2 000 волонтеров, в предстоящих Играх БРИКС задействуют около 2 500 волонтеров, а в проведении XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2024 года поучаствуют 600 волонтеров. Основой реализации волонтерских программ в нашей республике является движение Kazan volunteers, оно насчитывает более 100 тыс. активистов из всех регионов России и более 100 стран мира.

— В этом движении и школьники, и студенты, и корпоративные волонтеры. Они основа волонтерских программ всех международных и внутригосударственных проектов. Сейчас вместе с ними у нас идет работа по внедрению республиканской концепции «Волонтерство через всю жизнь». На каждом этапе жизни человек может прочувствовать важность волонтерской деятельности и причастность к команде добровольцев: от детского сада до пенсии, — подчеркнул Айрат Мубаракшин, исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».

«Этим летом одну из лагерных смен традиционно посвятим волонтерству. Почти 100 юных добровольцев познакомятся с историей развития и всеми направлениями волонтерства в республике и в России». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В целом волонтерское сообщество представлено большим количеством направлений: волонтеры сферы здравоохранения, волонтеры культуры, волонтеры событийного, инклюзивного, патриотического направлений, туристские волонтеры, волонтеры-экологи, медиаволонтеры, волонтеры сферы ЧС, «серебряные» волонтеры. Такая разноплановость этой сферы позволяет каждому найти себя в добровольчестве.

— В «Движении Первых» мы ведем волонтерскую деятельность по каждому из направлений. Например, в Высокогорском районе ребята приняли активное участие во Всероссийском проекте «Лапа помощи»: съездили в приют для собак, привезли корм и лекарства, помогли сотрудникам и поиграли с четвероногими друзьями. Этим летом одну из лагерных смен традиционно посвятим волонтерству. Почти 100 юных добровольцев познакомятся с историей развития и всеми направлениями волонтерства в республике и в России, разработают и проведут свои первые акции. Из ближайших событий — тур по районам Татарстана. Расскажем жителям о волонтерстве, встретимся с местными командами и вместе запустим цепочку добрых дел. Считаю подобный формат обмена опытом одним из самых важных в развитии волонтерства. Сначала протестируем его в рамках республики, а летом уже попробуем применить во взаимоотношениях с иностранными коллегами, — отметила Камилла Прахова, руководитель направлений «Волонтерство и добровольчество» и «Патриотизм и историческая память» «Движения Первых» в Татарстане.

Уже в 1 440 школах и колледжах нашей республики активно развиваются разные виды волонтерства. Многие школьники и студенты участвовали в проведении «Игр будущего» и планируют подавать заявки на Игры БРИКС. Так, волонтерское движение выполняет консолидирующую функцию для молодежи всего мира, а проведение таких масштабных событий именно в Татарстане позволяет объединить самых разных добровольцев на территории нашей республики.

Не стоит забывать, что волонтерство — это история не только про масштабные форумы и съезды. В большей степени это повседневная, простая и добрая деятельность. Например, в нашей республике успешно реализуется акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, а также Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», которые объединяют усилия неравнодушных людей, общественных организаций, предпринимателей, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Одним из ключевых направлений в республике остается деятельность по поддержке мобилизованных граждан.

«В планах на этот год у нас с командой еще серия «добрых» мастер-классов в парках и скверах Татарстана, региональный чемпионат по оказанию первой помощи, а также весенние и осенние марафоны». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Инициаторами большого количества добровольческих акций становятся дети. Кто-то начинает свой путь в волонтерстве с простого увлечения, кто-то привлекает родителей, и позднее это становится семейной традицией, но есть и те, кто посвящает этому свою жизнь. Школьники и студенты по всему Татарстану проникаются судьбами нуждающихся, образуют команды в своих учебных заведениях и ежедневно помогают пожилым, детям, животным.

— На постоянной основе мы заботимся о братьях наших меньших: ходим в приюты, проводим сборы корма. Также оказываем адресную поддержку пожилым людям: например, зимой мы чистили им снег, а в апреле начали обучать их цифровой грамотности. В планах на этот год у нас с командой еще серия «добрых» мастер-классов в парках и скверах Татарстана, региональный чемпионат по оказанию первой помощи, а также весенние и осенние марафоны добрых дел, — поделился планами Роман Карташев, лидер направления «Волонтерство и добровольчество» «Движения Первых» в Татарстане.

Волонтерское движение пользуется большой популярностью среди татарстанской молодежи. Его необходимо продолжать развивать в самых маленьких и отдаленных уголках республики. А также неплохо было бы создать единую площадку, на которой организации заявляли бы о поиске волонтеров, а все желающие могли поучаствовать и помочь.

— Если мы говорим о событийном волонтерстве, то есть трудности с позиционированием этой деятельности. Далеко не все знают, что у волонтеров есть определенный функционал, четко утвержденные обязанности, которые они должны выполнять. Зачастую многие полагают, что волонтер может и должен решать все проблемы на площадке, хотя это не так. Отсюда вытекает и еще одна проблема — информированность населения о добровольческой деятельности и ее популяризация. Как среди взрослых, так и среди детей есть те, кто обладает свободным временем и может принести пользу окружающим, но не знает как или боится начать. В этом случае как раз наша основная задача погружать как можно больше людей в основы волонтерства, рассказывать о преимуществах этой деятельности и расширять наше дружное сообщество, — отметила Камилла Прахова.