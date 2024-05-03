Аукцион по акциям «Казанской ярмарки» пройдет 14 июня

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», акции ОАО «Казанская ярмарка», которые сегодня выставили на аукцион, будут торговаться до 14 июня. О решении исполкома Казани продать неликвидный актив стало известно вчера.

Сейчас городской администрации через Комитет земельных и имущественных отношений принадлежат 85,78% акций. Столько же и выставлено на аукцион с начальной ценой почти в 1,1 миллиарда рублей. Шаг аукциона составляет 5%, или без малого 55 тысяч. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 3 июня. Аукцион в электронной форме пройдет 14 июня, за несколько дней до этого начнется отбор поступивших заявок.

По данным из документации к аукциону, сейчас на «Казанской ярмарке» трудоустроены 24 человека. Основные активы акционерного общества — земельный участок практически в центре Казани площадью 115,41 тысячи квадратных метров, а также нежилые помещения суммарно в 11,5 тысячи «квадратов».

Допускаются к аукциону физические и юридические лица. К ним особых требований не предъявляется. Максимум — заявиться на аукцион не могут государственные или муниципальные унитарные предприятия, а также организации, доля участия государства в которых превышает 25%. Еще одно исключение — компании, местом регистрации которых указаны офшорные зоны.

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Артем Гафаров