Участок Горьковского шоссе в Казани с 6 по 7 мая закроют для движения транспорта

Фото: Максим Платонов

В Казани на участке Горьковского шоссе ограничат движение в связи с реконструкцией надземного пешеходного перехода.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства города, с 21.00 6 мая до 5.00 7 мая будет перекрыта проезжая часть возле здания №46 в направлении движения в сторону улицы Залесной.

Напомним, что на этом участке Горьковского кольца появится первая в Татарстане трехуровневая транспортная развязка. Все работы по расширению вылетной магистрали планируют завершить в ноябре текущего года. В рамках проекта будут построены пять надземных и три подземных пешеходных перехода, реконструирован один подземный переход, возведены три разворотные петли, один тоннель и одна эстакада.



После окончания работ пропускная способность участка дороги от трассы М-7 до улицы Музыкальной протяженностью 11,5 км увеличится почти в два раза и составит 11 тысяч автомобилей в час. Улучшения почувствуют порядка 140 тысяч жителей Кировского района, «Салават купере», Залесного и Юдино.

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Рената Валеева