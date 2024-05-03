Татарстан стал лидером по количеству городов с благоприятной средой среди регионов ПФО

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству городов с благоприятной средой. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации представило данные, согласно которым в Татарстане таких городов 24. Это один из лучших показателей среди субъектов страны.

По результатам расчета индекса качества городской среды за 2023 год благоприятными для проживания признаны 759 городов при плановом значении 603. Среднее значение индекса — 200 баллов при плановом показателе 198 баллов. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году составил 18% при плановом значении в 17%.

В лидерах по стране — Московская область: здесь благоприятными признаны 73 города. В Свердловской и Ленинградской областях — 40 и 28 таких городов соответственно.

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Рената Валеева