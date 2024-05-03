Илья Вольфсон «Движению Первых»: «Чем смелее вы будете мечтать, тем интереснее будет результат»

Депутат Госдумы инициировал большой мозговой штурм о будущем школьных дворов

Фото: Дмитрий Печенкин

В Казани подготовят предложения для федеральной программы реконструкции школьных дворов. Об этом сообщил депутат Государственной думы от Татарстана Илья Вольфсон на встрече с казанским активом «Движения Первых». По мнению парламентария, такая программа должна стать частью нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», а в ее основу лягут запросы и пожелания самих школьников. Как будут формировать «биг дату» хотелок, какая роль в этом отведена новым пионерам и кого из федеральных чиновников ждут в столице РТ уже этим летом — в репортаже «Реального времени».

Как гимназия №19 стала примером для всего города

В самом конце прошлой недели казанская гимназия №19 стала местом сбора для казанского актива «Движения Первых» — общероссийского движения школьников, созданного по инициативе президента России Владимира Путина летом 2022 года. Ребята из школ со всех районов города отмечались на проходной и отправлялись в актовый зал, где должна была состояться встреча с депутатом Государственной думы Ильей Вольфсоном. Сам народный избранник в это время в обществе директора гимназии Андрея Талманова и руководителя казанского отделения «Движения Первых» Динара Бариева осматривал территорию школьного двора и нового корпуса, который начал работу в январе этого года.

Талманов провел экскурсию по ключевым пространствам пристроя: спортзалу, столовой, учебным кабинетам и коворкингу, часть которого стала штаб-квартирой местных «неопионеров». За время прогулки неоднократно звучали слова благодарности городским и республиканским властям. Например, благодаря инициативе мэра Казани Ильсура Метшина в городе запущена и успешно реализуется масштабная программа трансформации школьных столовых.

Илье Вольфсону провели экскурсию по ключевым пространствам пристроя: спортзалу, столовой, учебным кабинетам и коворкингу, часть которого стала штаб-квартирой местных неопионеров. Дмитрий Печенкин

После делегация осмотрела пришкольную территорию и внутренний двор — как позже стало понятно, гимназию для встречи выбрали не случайно, а именно благодаря ему. Сама территория вокруг школы хорошо знакома каждому из нас: тысячи квадратных метров, где не за что зацепиться взгляду, пока идешь от ворот до входа в учебный корпус. Сам Вольфсон в своем тг-канале пишет, что школьные дворы «застряли где-то в нулевых», и описывает их как «пустыри с тремя турниками, хоккейной коробкой и парой дорожек, по которым никто не гуляет».

А вот внутренний двор в гимназии №19 вызывает интерес. Дело в том, что в отличие от других школ это пространство здесь сумели оживить и приспособить под нужды школьников. Как рассказал президент гимназии, девятиклассник Ильдар Ахмадишин, проект благоустройства разработали сами ученики в 2019 году. Его успешно презентовали на школьном Дне науки — он нашел поддержку у администрации школы. Во дворе установили удобные скамейки и стол для пинг-понга, постелили искусственное покрытие, и вот уже дворик из бесполезной локации стал точкой притяжения для ребят во время перемен и даже после уроков.

Вольфсон в своем тг-канале заявлял, что школьные дворы «застряли где-то в нулевых», и описывает их как «пустыри с тремя турниками, хоккейной коробкой и парой дорожек, по которым никто не гуляет». Дмитрий Печенкин

«Это отличный пример того, как молодежь слушают и слышат и что вы можете сами повлиять на позитивные перемены не только в вашей школе, но и во всей стране», — объяснил Вольфсон уже во время встречи.

«С активной гражданской позицией по разным вопросам»

Саму встречу открыл руководитель казанского отделения «Движения Первых», депутат Госсовета Татарстана Динар Бариев. Он взял на себя роль модератора встречи: познакомил «Первых» — в зале собралось порядке 120 человек из разных школ со всех районов Казани — с депутатом Госдумы Ильей Вольфсоном. «Надеюсь, наш будущий друг в общих инициативах», — представил Бариев федерального депутата и передал ему слово.

Вольфсон сразу задал непринужденный тон беседе: «Привет, меня зовут Илья, я работаю в Государственной Думе», — начал депутат, и, к слову, во время встречи собравшиеся так и обращались к нему просто по имени. Илья Вольфсон в шутку поблагодарил ребят за то, что смог приехать в «нормальной одежде». «Наверное, первый день, когда не надеваю рубашку и костюм», — поделился парламентарий, чем вызвал одобрительный смех. Вольфсон для встречи выбрал простые кроссовки, черные джоггеры, черную ветровку и белую футболку с принтом государственного герба России.

В зале собралось порядке 120 человек из разных школ со всех районов Казани — с депутатом Госдумы Ильей Вольфсоном. Дмитрий Печенкин

Перед тем как перейти к теме встречи, депутат попросил поднять руки в ответ на три вопроса: проводят ли ребята свободное время в школьном дворе, устраивает ли их состояние дворов сейчас и хочется ли что-то поменять. В ответ на первый вопрос руки подняли примерно треть собравшихся, на второй — никто, а на третий, как говорится, — лес рук.

После этого Вольфсон перешел к сути вопроса. Сегодня большое внимание уделяется обустройству общественных пространств — республиканскую программу благоустройства парков и скверов подхватили на федеральном уровне и масштабировали на всю страну. Следующим шагом в Татарстане стала программа, инициированная раисом республики для благоустройства придомовых территорий, «Наш двор». И на фоне всего этого, по мнению депутата, школьные дворы выглядят по-сиротски брошенными и никому не нужными: «Это огромные территории, которые используются неэффективно, хотя мы видим, что запрос от детей есть. Поэтому собрали сегодня вас, «Первых» — ребят с разнообразными интересами и активной гражданской позицией по разным вопросам, чтобы посоветоваться, как вы видите развитие школьных дворов, — пригласил Вольфсон к мозговому штурму. — Кроме вас, кто каждый день использует эту территорию, никто лучше не скажет».

Перед тем как перейти к теме встречи, депутат попросил поднять руки в ответ на три вопроса: проводят ли ребята свободное время в школьном дворе, устраивает ли их состояние дворов сейчас и хочется ли что-то поменять. В ответ на первый вопрос руки подняли примерно треть собравшихся, на второй — никто, а на третий, как говорится, — лес рук. Дмитрий Печенкин

Больше безопасности и спорта, раздельный сбор мусора и уроки под открытым небом

Депутат сразу отсек разговоры о статусе и доступности школьных дворов, эти вопросы станут темой для будущего обсуждения на круглом столе с участием федеральных чиновников и представителей профильных ведомств. «Это все очень бюрократизированные процессы, с которыми вы еще столкнетесь, когда вырастете. Не будем о них сейчас думать, а пока давайте мечтать, и чем смелее, тем лучше. На примере Казани мы знаем, что из самых смелых идей получается что-то действительно новое и интересное», — пригласил Вольфсон к мозговому штурму.

Встреча длилась полтора часа, и за это время успели высказаться 17 человек. Предложения можно объединить по четырем основным направлениям. Школьные дворы интересны молодежи в качестве площадок для тренировок и занятий спортом, но условия пока не позволяют комфортно бегать и играть в волейбол или баскетбол. Много говорили об уличных верандах, которые могли бы стать некими коворкингами под открытым небом, где можно проводить уроки, делать домашку или проводить оргсобрания. Это предложение нашло наибольший отклик — многие ребята одобрительно зашумели, приветствуя идею. На третьем месте оказались вопросы безопасности: ребята понимают, что магнитного замка на воротах недостаточно и что при желании через забор может перелезть кто угодно, а чтобы исключить такое, нужны камеры видеонаблюдения и патрули полиции или Росгвардии. Почти такую же поддержку нашла тема обращения с отходами — «Первые» попросили больше мусорок с возможностью раздельного сбора отходов, чтобы приучать к этому ребят с самого детства.

Встреча длилась полтора часа, и за это время успели высказаться 17 человек. Дмитрий Печенкин

Помимо этого, школьники, как настоящие урбанисты, говорили о необходимости разделения потоков при благоустройстве, чтобы ребята на скейтах или самокатах не мешали остальным, особенно младшим ученикам начальной школы. А молодой человек по имени Аскар рассказал, что в его школе — Инженерном лицее Советского района — есть команда по дрон-рейсингу, которая участвует и в турнирах, и в «Играх будущего», но тренироваться может только в программах компьютерной симуляции. И было бы здорово, если в будущем арены для тренировок на дронах станут такими же привычными, как и хоккейные коробки.

Домашнее задание на каникулы

Активисты «Движения Первых» показали себя действительно людьми с активной гражданской позицией и, воспользовавшись случаем, задавали вопросы на самые разные темы. Были и такие ожидаемые, например «Как вы добились успеха?», и более злободневные: о том, как включить школу в программу капремонта, как решить вопрос нехватки мест в учебных заведениях, удается ли лоббировать интересы Татарстана в Госдуме и справедлива ли система формирования бюджета и распределения налоговых сборов.

Илья Вольфсон подробно и простым языком рассказал о том, чем занимается депутатский блок от Татарстана в Госдуме, о курируемых вопросах профильных рабочих групп и плотном сотрудничестве с республиканским Правительством, о принципах формирования программы капремонта учебных заведений и необходимости новых подходов в строительстве школ и детских садов.

На встрече вопросов и предложений к Илье Вольфсону было явно больше отведенного для этого времени, поэтому депутат дал «Движению Первых» своеобразное домашнее задание — провести в своих школах исследования и мозговые штурмы, чтобы собрать мнения и идеи как можно большего количества ребят. В будущем эта «биг дата» совместно с руководством «Движения Первых» и профильных министерств будет проанализирована и ляжет в основу предложения федеральной программы, которая в случае поддержки может стать частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».