МТУ Росимущества передало земельные участки в собственность Татарстана

Татарстан получил в собственность земельные участки общей площадью 15,2 гектара в Лаишевском муниципальном районе. Это сделано для реконструкции перрона Международного аэропорта «Казань». Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

Планируется, что обновленный перрон сможет принимать больше пассажирских самолетов. Это особенно актуально в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года. Во время саммита планируется принять порядка 33 широкофюзеляжных судов. На данный момент аэропорт в Казани может одновременно разместить только 12 таких самолетов.

Реконструкция перрона позволит расширить возможности аэропорта и сделать его более удобным для пассажиров.

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