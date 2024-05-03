В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол

Фото: Максим Платонов

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуму внесен новый законопроект. Этот документ предполагает отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание не менее 50% от показателя, установленного требованиями техрегламента.



В связи с тем, что календарная весна постепенно становится климатической, время, проводимое в пробках, увеличивается. Это приводит к тому, что салон автомобиля сильнее нагревается, а водители испытывают дискомфорт. Кондиционер не является универсальным лекарством от перегрева салона и роста потенциала непредсказуемых последствий для других участников дорожного движения.

Между тем, легкое тонирование передних боковых стекол ощутимо влияет на комфорт и самочувствие автовладельца. Именно поэтому необходимо разрешить такую тонировку. Будем продолжать добиваться внесения соответствующих изменений в законодательство.

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Рената Валеева