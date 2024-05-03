На пересечении улиц Назарбаева и Хади Такташа снесли заправку

Фото: Артем Гафаров

В Казани на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Хади Такташа снесли здание АЗС по адресу Хади Такташа, 78а. На это обратили внимание читатели «Реального времени».

— Сейчас на месте заправки остался только строительный мусор. Также под снос идут стоящее рядом здание автомойки и заведение питания «Татмак», — рассказали «Реальному времени» читатели издания.

Напомним, что из-за стройки нового театра Камала перекрыли часть улицы Хади Такташа в Казани. Жителей близлежащих домов и детский сад лишили легального способа выехать из своих дворов на улицу Назарбаева.

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