Под Казанью высадят 50 тысяч саженцев в рамках международной акции «Сад памяти»

Фото: Максим Платонов

В преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане пройдет международная акция «Сад памяти». В ходе акции участники высадят 50 тысяч саженцев ели, сосны и лиственницы в память о погибших.

Для жителей Казани и пригородов акция будет организована на четырех площадках: возле поселка Бирюлинского зверосовхоза, в селе Семиозерка Высокогорского района, в селе Тарлаши и в Матюшинском сельском поселении Лаишевского района. Точное местоположение участков можно узнать на официальном сайте мероприятия.

Акция начнется в 10.00. Лопаты и саженцы выдадут на месте. Ожидается, что в Татарстане по итогам акции высадят порядка 1,5 млн молодых растений, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Татарстана.

Организаторы акции — АНО «Сад Памяти», Фонд памяти полководцев Победы, всероссийские общественные организации «Волонтеры Победы» и «Волонтеры леса» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».

Всего в этом году акцию «Сад памяти» поддержали порядка 35 государств. В конце апреля высадки деревьев прошли в Баку, в Ереване, в районе села Перката и других местах.

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Рената Валеева