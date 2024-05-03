Как начальник полиции Сарманово «отказался» от взятки

Суды Татарстана назвали действия этого офицера МВД провокационно-подстрекательскими и оправдали «взяткодателя»

Верховный суд РТ утвердил оправдательный приговор по делу сармановского тракториста Раиля Ахметшина. После задержания по факту хищения дизтоплива его обвинили еще и в даче взятки начальнику полиции района Рамилю Халикову. Вот только судебная экспертиза выявила, что видеофиксация передачи 22 тысяч была постановкой, а свидетели показали — полицейские позволили задержанному в течение 40 минут искать деньги на ту самую взятку. Заметим, в настоящее время уволенный из МВД майор Халиков и сам предстал перед судом по обвинениям в превышениях полномочий, грабеже и двух покушениях на получение взятки. Детали сармановского дела раскрыла «Адвокатская газета». С разрешения редакции публикуем материал с незначительными сокращениями.

По версии подсудимого, 50 тысяч у него запросил Халиков



Согласно обвинительному заключению, в ночь с 6 на 7 мая 2021 года Раиль Ахметшин был задержан по факту хищения дизтоплива с трактора, принадлежащего ООО «Агросила-Логистика». Желая избежать привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 и 3 ст. 160 УК (присвоение или растрата, — прим. ред.), мужчина передал начальнику полиции отдела МВД России по Сармановскому району Рамилю Халикову взятку в сумме около 22 тысяч рублей, о чем тот сообщил в дежурную часть. Действия Раиля Ахметшина были квалифицированы по ч. 3 ст. 291 УК РФ как дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия.

В суде Ахметшин не признал вину. Он указал, что действительно 6 мая был задержан по факту кражи топлива тремя мужчинами, двое из которых, как он позднее узнал, были сотрудниками полиции, а третий — представителем ООО.

После изъятия топлива, по словам обвиняемого, полицейский Рамиль Халиков запросил у него и второго задержанного 50 тысяч рублей. Поскольку денег у них при себе не было, Халиков направил их к работающему в поле трактористу, у которого они заняли 21 тысячу, рассказывал Ахметшин.

Второй задержанный по тому же хищению в суде сообщил — после задержания Раиль поехал к трактористу за деньгами. Илья Репин / realnoevremya.ru

Затем, как указал подсудимый, Халиков проинструктировал его о передаче денег ему в машине, сказав, что они предназначены для «решения проблемы». В салоне автомобиля Раиль Ахметшин следовал инструкциям Халикова и передал ему деньги со словами, что хочет дать взятку. При этом Рамиль Халиков делал видеозапись на телефон. После передачи денег на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.



В суде Раиль Ахметшин подчеркнул: ему стало известно о том, что Халиков является сотрудником полиции только в ходе видеосъемки, когда тот представился и показал удостоверение. Он указал: впервые оказавшись в такой ситуации, был сильно испуган, взятку передал из-за того, что это предложил сделать сам полицейский, а до этого какого-либо умысла на дачу взятки не имел.

Второй задержанный по тому же хищению в суде сообщил — после задержания Раиль поехал к трактористу за деньгами, а когда вернулся, их посадили в разные машины. У него взяли объяснение по факту кражи топлива, и в тот момент он узнал, что среди лиц, которые принимали участие в их задержании, есть сотрудники полиции, в частности Рамиль Халиков — он проводил отдельную беседу с Раилем Ахметшиным. На следующий день Раиль рассказал ему, что Халиков снимал передачу денег на телефон.

Версия майора: дачу взятки не провоцировал

В свою очередь, Рамиль Халиков свидетельствовал, что после задержания он и его коллега представились и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. До их прибытия Раиль Ахметшин обратился к нему с просьбой «решить вопрос» и не оформлять факт хищения топлива, на что получил отказ с предупреждением о том, что дача взятки должностному лицу является преступлением. После этого задержанных рассадили по разным машинам, сам он сел в машину с Раилем Ахметшиным, в которой также находился и представитель потерпевшей компании.

Халиков в суде заявлял — денег у задержанного не требовал. Скрин с сайта МВД по РТ. скрин с сайта МВД Татарстана

По словам полицейского, чтобы у задержанного не было желания дать взятку, он включил свой телефон в режим записи и предупредил об этом, но, несмотря на это, Ахметшин дал взятку, положив деньги рядом с рычагом переключения передач. После этого Рамиль Халиков сообщил о даче взятки в дежурную часть. Он пояснил суду, что подсудимого на дачу взятки не провоцировал, денег у него не требовал.

Аналогичные показания дали еще двое полицейских и представитель потерпевшего ООО.

Первый приговор по коррупционному делу был обвинительным

Адвокат обвиняемого Анас Мухаметзянов в судебном заседании указывал, что его подзащитный не может быть осужден за свои действия, поскольку они не образуют состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Заявил ходатайство о назначении лингвистической экспертизы видеозаписи передачи денег, которое было удовлетворено.

Согласно заключению эксперта, ведущая и инициирующая роль на видеозаписи принадлежит Рамилю Халикову, который направляет и «режиссирует» диалог, определяя, когда, кому и как отвечать, в свою очередь Раиль Ахметшин является ведомым и подчиняется Халикову. Исходя из анализа речевой ситуации, указал эксперт, можно сделать вывод о том, что еще одной косвенной целью Рамиля Халикова является провокация дачи взятки должностному лицу с последующей ее видеофиксацией.

Адвокат Мухаметзянов указал, что Рамиль Халиков своими действиями пытался создать положительное впечатление о борьбе подчиненных с коррупционными преступлениями. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Опираясь на вывод экспертизы, адвокат Мухаметзянов указал, что Рамиль Халиков своими действиями пытался создать положительное впечатление о борьбе подчиненных ему подразделений с преступлениями коррупционной направленности, мнимое благополучие в борьбе с коррупционными преступлениями и возвысить свою роль в раскрытии преступлений такой категории.



В свою очередь, государственный обвинитель, настаивая на виновности Ахметшина, привел показания сотрудников полиции и представителя ООО. А также заявил о недопустимости заключения эксперта, считая, что тот вышел за пределы своих профессиональных познаний.

7 ноября 2022 года Сармановский райсуд Татарстана признал Раиля Ахметшина виновным в покушении на дачу взятки и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно с таким же испытательным сроком.

Паролем от телефона майор с судами не делится

Адвокат Анас Мухаметзянов подал апелляционную жалобу в Верховный суд РТ. Рассмотрев дело, апелляция пришла к выводу, что представленных стороной обвинения доказательств недостаточно для подтверждения наличия в действиях тракториста состава коррупционного преступления.

ВС РТ установил взаимоисключающие обстоятельства, предшествовавшие моменту передачи денег и отметил: для устранения возникших сомнений в целях проверки доводов Ахметшина о том, что Халиков неоднократно производил съемку на свой сотовый телефон момента передачи денег, Сармановским райсудом была назначена компьютерно-техническая экспертиза, на разрешение которой был поставлен в том числе вопрос о наличии в памяти телефона полицейского удаленных графических фото- и видеофайлов от 6 мая 2021 года, о возможности их восстановления и выделения на отдельный носитель. Эксперт представил суду заключение о наличии парольной защиты на телефоне и, как следствие, о невозможности ответить на поставленные вопросы.

«Забытый» офицером пароль от телефона Верховный суд РТ счел стремлением скрыть новые доказательства. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Пароль Рамиль Халиков не сообщил суду, сославшись, что забыл. К этим доводам Верховный суд республики отнесся критически, считая такую позицию стремлением скрыть новые доказательства, а пассивную позицию гособвинителя по данному вопросу — нежеланием поставить под сомнение предъявленное обвинение.



С учетом требований ст. 14 УПК показания Раиля Ахметшина в этой части для суда являются правдивыми и достоверными, следует из решения апелляционной инстанции.

Также Верховный суд РТ указал на отсутствие в приговоре оценки показаний осужденного и свидетелей, что Ахметшину после его задержания за хищение дизтоплива со стороны Рамиля Халикова и других свидетелей была предоставлена возможность искать деньги у других трактористов, в то время как он был фактически задержан за совершение другого преступления.

В результате апелляция отменила обвинительный приговор судьи Рината Хайбрахманова и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. И на втором круге суд оправдал подсудимого.

После отмены первого, обвинительного приговора, материалы дела отправили в Заинск. скрин с Яндекс.Карты

Справка «Реального времени»: когда дело о даче взятки повторно поступило в Сармановский райсуд, судья Рустем Ханипов взял самоотвод. Поскольку именно он в январе 2022-го рассмотрел дело о покушении на кражу солярки на сумму около 15 тысяч рублей и прекратил преследование Ахметшина и двух его подельников с назначением судебных штрафов по 5 тысяч рублей. Судья Хайбрахманов рассматривать дело повторно не мог, а других составов в Сармановском суде не было. В итоге по решению Верховного суда Татарстана материалы были направлены в Заинск.

В Заинске сармановца оправдали

В ходе повторного рассмотрения уголовного дела суд отметил — на предварительном и судебном следствии Раиль Ахметшин категорично утверждал:

к даче взятки его склонил сотрудник полиции Рамиль Халиков, пообещав отпустить,

деньги он передал из-за того, что это предложил сделать полицейский, и что до этого какого-либо умысла на это у него не было,

этот же сотрудник полиции, обозначив сумму взятки, сам направил его за деньгами к трактористу, инструктировал его относительно способа передачи денег, несколько раз фиксируя данное обстоятельство с помощью видеозаписи на камеру телефона.

Данные показания Раиля Ахметшина не только не были опровергнуты стороной обвинения, но и были подтверждены исследованными доказательствами, указал Заинский суд.

Полицейские действовали в рамках ОРМ «Наблюдение» с целью пресечь хищение топлива. Илья Репин / realnoevremya.ru

Так, из материалов дела следует, что 6 мая 2021 года сотрудники отдела МВД России по Сармановскому району действовали в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение» с целью документирования и задержания Раиля Ахметшина и второго тракториста по факту хищения дизтоплива. На это в своих показаниях указали трое сотрудников полиции, включая Халикова, и представитель потерпевшего ООО. Отдельный пункт плана ОРМ в случае выявления преступления предполагал задержание подозреваемых и вызов на место происшествия следственно-оперативной группы для производства следственных действий.

После задержания трактористов с похищенными канистрами цели и задачи ОРМ были выполнены, а результаты подлежали процессуальному закреплению посредством производства следственных действий. Несмотря на это, Рамиль Халиков и другие свидетели предоставили Раилю Ахметшину возможность длительное время искать денежные средства, что в судебном заседании подтвердил тот самый свидетель, который, находясь в поле, при обращении подсудимого передал ему деньги.

Заинский суд также обратил внимание на то, что деньги Ахметшин получил под фактическим контролем со стороны одного из полицейских и что данное обстоятельство обвинением не опровергнуто.

Согласно приговору, такое поведение сотрудников полиции после задержания тракториста было обусловлено желанием спровоцировать подсудимого на совершение нового преступления. Обращаясь к лингвистической экспертизе, суд заметил, что в речи Раиля Ахметшина присутствуют признаки заученности или чтения с листа, т.е. чтения заранее подготовленного текста, а также речевого воздействия со стороны Рамиля Xаликова, подводившего в процессе диалога подсудимого к открытому согласию с информацией, которая может быть использована против него. При этом, по мнению эксперта, видеосъемка носит постановочный характер с признаками речевой провокации в отношении Раиля Ахметшина для дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей в присутствии третьих лиц.

Доводы прокуратуры отклонили суды двух инстанций. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Доводы прокурора о недостоверности заключения эксперта суд счел несостоятельными. И при этом критически отнесся к позиции ведомственного эксперта СУ СКР по РТ, допрошенного по инициативе стороны обвинения, что автор заключения лингвистической экспертизы вышел за пределы специальных познаний и ответил на вопросы, к которым имеет допуск эксперт-психолог.

Суд принял во внимание, что эксперт давал заключение путем оценки всех материалов уголовного дела и непосредственного исследования вещественных доказательств. А специалист из СК с материалами ознакомлена не была, ею исследовались только заключение эксперта и видеозапись, ее показания являются личным мнением...

Таким образом, указал суд, приведенная оценка доказательств свидетельствует о том, что сотрудник полиции Рамиль Халиков очевидно вышел за пределы своих полномочий, поскольку своими активными провокационно-подстрекательскими действиями побудил Раиля Ахметшина к совершению преступления в виде дачи ему взятки как должностному лицу. При этом доказательств того, что Ахметшин пошел бы на такое преступление и без вмешательства, представлено не было.

10 января 2024 года Заинский суд назвал Раиля Ахметшина невиновным в даче взятки за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию.

Верховный суд РТ отклонил доводы прокуратуры

Оправдательный приговор вступил в силу в марте — по итогам рассмотрения Верховным судом Татарстана апелляционного представления. В этом документе гособвинитель просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Однако приговор признали законным.

Как указала апелляция, факт хищения топлива был установлен после задержания Ахметшина, а затем и второго тракториста, после чего требовалось процессуальное закрепление полученных результатов. Однако сотрудники полиции предоставили Ахметшину возможность искать деньги на протяжении не менее 40 минут в то время, когда он был фактически задержан...

Верховный суд РТ согласился: Ахметшин действовал под влиянием полицейских. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Апелляционный суд критически отнесся к тому, что Рамиль Халиков забыл пароль от телефона, посчитав, что он явно заинтересован в сокрытии объективных данных содержания своего телефона.

Кроме того, указала апелляция, суд первой инстанции, сопоставив заключение лингвистической экспертизы в совокупности с другими доказательствами, дал подробный анализ критериям допустимости положенного в основу принятого им решения доказательства. При этом оснований для иной оценки заключения лингвистической экспертизы нет.

Совокупность исследованных первой инстанцией доказательств свидетельствует о правильности выводов суда о том, что Раиль Ахметшин действовал под влиянием сотрудников полиции и находился в положении, которое не позволяло отказаться от совершения этих действий, отметила коллегия Верховного суда РТ. При таких обстоятельствах исключается формирование у Ахметшина умысла на дачу взятки самостоятельно и независимо от действий сотрудников полиции, о чем утверждал государственный обвинитель.

