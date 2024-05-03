В Казани пройдет капремонт канализационных коллекторов на улицах Липатова и Дорожной

Фото: Максим Платонов

В Казани на улицах Липатова и Дорожной проводится капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора диаметром 500 и 150 мм соответственно. Работы будут выполнены подрядчиком МУП «Водоканал», узнало «Реальное время».



Ремонт на улице Липатова предполагает бестраншейную замену старых труб на полиэтиленовые, а также земляные работы. В процессе ремонта будет произведена очистка и промывка канализационных трубопроводов. Диаметр новой трубы будет меньше — 400 мм вместо 500.

Участок работ небольшой — всего 34 погонных метра. Но подготовительные и основные работы включают в себя целый комплекс услуг. Это очистка участка трубы под заглушку, монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки, промывка спецмашинами канализационных трубопроводов, разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом и вручную с подъемом краном при наличии креплений.

Работы на улице Дорожной включают:

разборку трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм;

погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках строительного мусора;

перевозку грузов автомобилями-самосвалами;

устройство основания под трубопроводы из песка;

укладку трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм.

Также предусмотрены работы по водоотливу из котлованов, погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках, засыпка вручную траншей и котлованов и благоустройство территории.

Общая стоимость работ составит 1 130 695 рублей 16 копеек (ул. Липатова) и 774 663 рублей (ул. Дорожная). Финансирование осуществляется за счет собственных средств МУП «Водоканал».

Все работы должны быть выполнены в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

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Рената Валеева