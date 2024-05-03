«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с канадским нападающим Жан-Себастьеном Ди

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал новый контракт с нападающим Жан-Себастьеном Ди. Соглашение рассчитано на один год.

Жан-Себастьен перешел в команду в прошлом сезоне и успел сыграть в 27 матчах, набрав 11 очков (7+4) при показателе более 63% успешно выигранных вбрасываний.

Ранее другой татарстанский клуб — «Нефтяник» сообщил, что на 2 года продлил контракты со всем тренерским штабом.

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Олег Исаков