Иван Гущин взялся за сохранение кукморской мечети 1742 года

Татарстанский Комитет по охране объектов культурного наследия опубликовал тендер на разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению мечети 1742 года постройки в Кукморском районе. Объект, созданный в XVIII веке, располагается в деревне Асан-Елга. На саму документацию в комитете выделили 5,5 миллиона рублей. Какие работы будут проведены в рамках реставрации мечети, в каком состоянии находится культовое сооружение — в материале «Реального времени».



Трехсотлетняя мечеть

В деревне Асан-Елга Кукморского района Татарстана планируется отреставрировать один из самых ранних памятников деревянной архитектуры республики — мечеть 1742 года постройки, само поселение существует с 1678 года. Для этого Комитет по охране объектов культурного наследия готовит проектную документацию. На ее разработку будет потрачено 5,5 миллиона рублей.

Решение о реставрации было принято, так как состояние объекта вызывает обеспокоенность. Люди волнуются о судьбе исторического храма. Хотя в деревне есть еще одна мечеть, они неоднократно просили сохранить старинное культовое сооружение.

Деревня Асан-Елга существует с 1678 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас здание не отапливается, некоторые конструкции признаны аварийными. В текущем году должна быть разработана проектная документация для ремонтных работ. В настоящий момент идет процесс подготовки исходно-разрешительной документации.

Асан-Елгинская старая мечеть представляет собой одноэтажное, на высоком подклете, прямоугольное в плане здание с минаретом в центре крыши. Оно включает три анфиладных помещения: основной молельный зал, занимающий половину сооружения, второй небольшой зал и вестибюль.

Прихожая с лестницей на основной этаж находится под вестибюлем в северной части подклета. Остальной подклет ранее использовался для хозяйственных нужд. Над входом имеется поддерживаемая двумя колоннами остекленная веранда с двускатной крышей. На южном фасаде выступает консольный михраб с трехскатной крышей.

Восьмигранный трехъярусный минарет прорезает высокую четырехскатную крышу мечети, световой фонарь не остеклен. Состоящий из толстых бревен сруб мечети, скорее всего, был обшит досками в XIX веке. В середине 1990-х годов здание отреставрировали по проекту архитектора Рафика Билялова.

Какие работы планируется провести

В рамках разработки проектной документации планируется провести комплексные научные исследования, а также подготовить проект реставрации. В ходе выполнения детального обследования здания необходимо выполнить технологические исследования строительных и отделочных материалов, в том числе:

натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов;

отбор образцов строительных и отделочных материалов;

лабораторные исследования образцов строительных и отделочных материалов;

комплексное микологическое обследование;

составление отчета по результатам исследований.

Кроме этого, необходимо прописать проведение архитектурно-археологических обмеров, а также исследование по шурфам и зондажам. Чертежи должны отражать состояние объекта, наличие дефектов, повреждения и так далее. В документации отразят вертикальную планировку, проект благоустройства территории, ситуационный план, генплан, сводный план сетей.

Документацию разработают до конца этого года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмечается, что план предусмотрит первоочередные противоаварийные работы, направленные на приведение здания в работоспособное техническое состояние.

В рамках реставрационных видов работ предусмотрят конструктивные решения по результатам комплексных натурных, инженерно-технических, историко-архивных и библиографических исследований без изменений особенностей, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия.

Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также:

технологии реставрации строительных и отделочных материалов;

отдельные архитектурные детали;

чертежи изделий (план, фасад, разрез) с указанием расположения санитарно-технического оборудования, планы полов и потолков;

чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;

чертежи деталей и узлов конструкций;

позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;

чертежи и изготовление реставрационных строительных изделий;

маркировочные чертежи и шаблоны;

ведомости отделки помещений и фасадов;

иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте.

Судьбу храма определили местные жители

Как говорил на брифинге глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, реставрационные работы в мечети будут проведены в этом году. По его словам, местные жители деревни Асан-Елга настоятельно просили о возрождении религиозного объекта.

Ремонтные работы проведут в этом году. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Активное участие в возрождении объекта приняли местные жители. Несмотря на то, что в Асан-Елге есть новая мечеть, ей 10 лет, жители обратились с мольбой, чтобы вернуть аварийному зданию религиозное назначение, чтобы там вновь производилась молитва, — рассказал Гущин.



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