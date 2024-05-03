В Казани «залечили» алкоголика — за его смерть ответят директор и фельдшер частной наркологии

Фото: Динар Фатыхов

Приволжский райсуд Казани рассмотрит дело о попытке вывода из запоя, которая закончилась смертью пациента. Директору и фельдшеру ООО «Наше здоровье» инкриминируют оказание небезопасных услуг, обвинение им утвердила зампрокурора Татарстана Юлия Наумова, сообщил «Реальному времени» официальный представитель надзорного ведомства Руслан Галиев.



По версии следствия, 22 июня 2022 года 42-летняя глава частной наркологии приняла на работу в качестве фельдшера 26-летнюю женщину, провела ее обучение и снабдила лекарственными препаратами. При этом директор разместила в Сети объявление о работе клиники ООО «Наше здоровье» на территории Татарстана, что не соответствовало действительности, и распространила через третьих лиц рекламные буклеты.

В первый же день своей работы фельдшер прибыла по вызову в квартиру дома на улице Фучика — пациент нуждался в лекарственной терапии в связи с алкогольно-абстинентным синдромом. Следуя схеме лечения, фельдшер использовала предоставленные работодателем препараты, однако пациент умер.

Согласно заключению эксперта, смерть наступила именно в результате применения препаратов, которые были противопоказаны нетрезвому пациенту с сердечно-сосудистой патологией.

По данным прокуратуры, вину в полном объеме признала лишь младшая из фигуранток дела.