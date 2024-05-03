Продажи легковых автомобилей в России выросли на 84% за первые четыре месяца 2024 года

Фото: Максим Платонов

По данным Минпромторга, в апреле в России было продано 136 078 легковых автомобилей, что на 80% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Среди самых продаваемых автомобилей — три модели Lada и два китайских кроссовера. Lada Granta стала самым востребованным автомобилем в стране, продана 18 771 единица. На втором месте — Lada Vesta с результатом 13 300 единиц. На третьем месте — Haval Jolion, который также оказался самой популярной иномаркой и самым продаваемым кроссовером (6 111 экземпляров). В пятерку лидеров также вошли Lada Niva (5 045 единиц) и Geely Monjaro (3 264 автомобиля).

В сегменте электрокаров также зафиксирован значительный рост. С января по апрель было продано 8 742 единицы, что означает увеличение спроса на 232%.

Всего с января по апрель в нашей стране было продано 464 972 легковых автомобиля. Это означает рост год к году на 84%. Популярность электромобилей в нашей стране за этот период выросла на 709% по сравнению с январем 2022 года.

С высокой долей вероятности значительная часть новых автомобилей в 2024 году была приобретена в кредит. Ранее сообщалось, что за I квартал в нашей стране выдано целевых займов на сумму 508 миллиардов рублей — рекордный квартальный результат за всю историю наблюдений.

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Рената Валеева