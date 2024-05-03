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В Казани 3 мая ограничат движение транспорта на нескольких улицах города

11:06, 03.05.2024

По сообщению Госавтоинспекции по Казани, 3 мая с 16.00 до 23.30 будет ограничено движение транспортных средств на нескольких улицах города. Это связано с постановлением Исполнительного комитета г. Казани №1412 от 09.04.2024.

Ограничения затронут следующие участки:

  • площадь Тысячелетия (в том числе по улице Баумана, от Профсоюзной до Батурина);
  • Кремлевскую набережную;
  • улицу Декабристов (от площади Тысячелетия до улицы С. Хакима и от Комсомольской до площади Тысячелетия);
  • улицу Ташаяк (от Московской до площади Тысячелетия);
  • улицы Право-Булачную (от площади Тысячелетия до Чернышевского) и Лево-Булачную (от площади Тысячелетия до Чернышевского);
  • проезд между цирком и Центральным стадионом.

Госавтоинспекция призывает водителей заранее планировать свои маршруты.

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Олег Исаков
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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