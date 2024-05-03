В Казани 3 мая ограничат движение транспорта на нескольких улицах города
По сообщению Госавтоинспекции по Казани, 3 мая с 16.00 до 23.30 будет ограничено движение транспортных средств на нескольких улицах города. Это связано с постановлением Исполнительного комитета г. Казани №1412 от 09.04.2024.
Ограничения затронут следующие участки:
- площадь Тысячелетия (в том числе по улице Баумана, от Профсоюзной до Батурина);
- Кремлевскую набережную;
- улицу Декабристов (от площади Тысячелетия до улицы С. Хакима и от Комсомольской до площади Тысячелетия);
- улицу Ташаяк (от Московской до площади Тысячелетия);
- улицы Право-Булачную (от площади Тысячелетия до Чернышевского) и Лево-Булачную (от площади Тысячелетия до Чернышевского);
- проезд между цирком и Центральным стадионом.
Госавтоинспекция призывает водителей заранее планировать свои маршруты.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».