Итоги дня: штрафы за парковку на газоне, «вор»-полицейский в «Пятерочке», победа «Зенита»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 15 апреля.
- В рамках плей-офф КХЛ «Металлург» обыграл «Автомобилиста» со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с «Локомотивом». Решающая серия плей-офф стартует 18 апреля.
- Волейболисты казанского «Зенита» одержали третью победу над «Факелом» из Нового Уренгоя в рамках полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и вышли в финал Суперлиги, где поборются за титул чемпиона России с победителем второй полуфинальной пары — московским «Динамо» и белгородским «Белогорьем».
- В Татарстане завершилась серия весенних ярмарок продукции и услуг самозанятых, организованных центром «Мой бизнес». За четыре недели работы ярмарки в ТЦ «Мега» 64 самозанятых заработали более 1 млн рублей. Центр «Мой бизнес» открыл прием заявок на участие в следующей ярмарке, которая пройдет в ТЦ «Тандем» с 26 по 28 апреля.
- По данным Российского союза автостраховщиков, на 1 апреля 2024 года в России оформили 2 296 краткосрочных полисов ОСАГО, что составляет всего 0,7% от общего количества. Эти полисы чаще всего оформляются на три месяца. Ажиотажного спроса на краткосрочные полисы нет.
- Заявки на участие в волонтерской программе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» подали 1837 человек, среди них 144 иностранца. Проводится детальный отбор кандидатов, оцениваются опыт, знание языков и навыки коммуникации.
- По данным Минсельхоза, за январь — февраль 2024 года российские кондитерские предприятия произвели 161,7 тыс. тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов, что на 8,9% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
- В лесах Татарстана открыли пожароопасный сезон. Особый пожароопасный режим продлится с 22 апреля по 15 мая. В это время запрещено разводить костры, бросать горящие предметы, применять горючие средства, работать на торфяных месторождениях и засорять лес. За нарушение правил — штраф до 1 миллиона рублей.
- Казань заняла 4-е место в рейтинге городов России по числу бронирований апартаментов для отдыха в апреле. Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, на втором месте оказалась Москва, тройку замкнул Сочи.
- Два высокоскоростных электропоезда для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будут изготовлены и сертифицированы предприятием «Уральские локомотивы». Стоимость контракта составила 12 млрд рублей, а поставки поездов должны быть осуществлены до конца марта 2028 года.
- Роман Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию мангалов, шампуров и других товаров для приготовления шашлыков на природе. Это может быть включено в розничную стоимость товаров и направлено исключительно на утилизацию.
- По сообщению Electrek, Илон Маск написал о планах Tesla сократить более 10% глобального штата компании. Это решение принято для оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности. На фоне этой новости акции Tesla начали дешеветь на предварительных торгах в понедельник.
- Межгосударственный авиационный комитет опубликовал доклад о состоянии безопасности полетов в 2023 году. В России за этот период произошло 21 авиапроисшествие, погибли 20 человек. Число происшествий и катастроф стало наименьшим за последние 17 и 13 лет, а количество погибших — минимальным с 2000 года.
- В январе — марте 2024 года на Горьковской железной дороге перевезли почти 50 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего перевезено около 537 тысяч тонн грузов, что больше уровня прошлого года на 15,2%.
- На капитальный ремонт ул. Корабельной в Нижнекамске выделят 288 млн рублей. Работы, которые будут проведены в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», охватят участок протяженностью 1,5 км. Подрядчик должен отремонтировать асфальтобетонное покрытие и установить новые дорожные знаки.
- В минувшие выходные в Чеченской Республике прошел первый Всероссийский фестиваль гонок дронов, в котором участники из разных регионов России соревновались в личных зачетах и командной гонке. Представители Федерации гонок дронов Республики Татарстан заняли призовые места.
- В Казани появится новый ЖК бизнес-класса «Клубный дом «Архитект» по проекту «Аксиом Архитект». Проект архитектурной мастерской Олега Маклакова был одобрен на заседании межведомственной комиссии в конце февраля.
- В Казани начали автоматически фиксировать парковку автомобилей на озелененных территориях. Аппаратный комплекс работает в увязке с оцифрованными границами каждой зеленой зоны.
- Теперь пассажиры могут взять с собой в полет своего питомца. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вводят новую услугу по перевозке животных на соседнем кресле у окна.
- В Казани суд взыскал с ООО «Агроторг» («Пятерочка») компенсацию морального вреда за распространение недостоверных сведений о двух клиентах. Их фото разместили в группе мессенджера «Пятерочка» Зеленодольск Волжск» вместе с сообщением о краже двух бутылок водки — по 399 рублей за каждую. Но, как выяснилось позже, администратор сайта не удосужилась посмотреть видео с клиентами у кассы и записала в «воров» полицейского и его приятеля.
- Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по количеству выловленной рыбы и других водных биоресурсов. По данным Федерального агентства по рыболовству, в республике было выловлено 4 623 тонны рыбы. Это на 481 тонну больше, чем в прошлом году.
- Аналитики «Авито Недвижимость» изучили рынок продажи и аренды земельных участков в России по итогам I квартала 2024 года. Специалисты отметили, что спрос на покупку земли вырос на 10% по стране, при этом в Татарстане этот показатель составил 17%.
- Выручка ООО «Татармультфильм» по итогам 2023 года составила 44,2 млн рублей, сократившись на 49,68% по сравнению с 2022 годом. Тогда этот показатель составил 87,8 млн.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вносящий изменения в Семейный кодекс и Закон об адресной социальной поддержке населения.
- В Курганской области продолжается паводок. По сообщению правительства региона, уровень воды в Тоболе поднялся до отметки 646 см, прибавив за 2 часа 15 см.
- Начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев рассказал о требованиях и рекомендациях по содержанию городских территорий в летний сезон.
- Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал об организации общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории города. Он состоится 20 апреля.
- В Казани активно реализуется поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, рассказали в исполкоме Казани. К концу первого квартала 2024 года различными мерами поддержки воспользовались более 12 тысяч человек.
- Арбитражный суд Татарстана удовлетворил 12 исков исполкома Набережных Челнов к городскому ООО «Реклама-Центр-1», связанных с задолженностью за право установки и эксплуатации рекламных конструкций. По всем искам суд взыскал с ответчика 4,6 млн рублей.
- В Татарстане продолжается активное строительство жилья, годовой план выполнен на 46%. Наибольший объем сдачи — в индивидуальном жилищном строительстве, здесь план выполнен на 81%. Марат Айзатуллин также сообщил о ходе исполнения четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
- В Татарстане стартовал набор в детскую дирекцию «Равные возможности». Участниками могут стать молодые люди от 12 до 23 лет, готовые поделиться опытом или помогать делать мероприятия доступными для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Детская дирекция будет отвечать за адаптацию проектов Российского движения детей и молодежи, разрабатывать специальные форматы мероприятий для детей с ОВЗ.
- Владелец компаний Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Finance B.V. добровольно ликвидировал их после того, как Нидерланды отказались изменить условия соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. Это соглашение позволяло выводить прибыль из России по выгодной ставке.
- Депутаты Госдумы предложили запретить иностранным гражданам приобретать оружие на территории России. Изменения, предложенные в законопроекте, исключают право иностранных граждан покупать гражданское оружие на основании лицензий, выданных по ходатайству дипломатических представительств.
- Эмил Райкович покинул пост главного тренера ЦСКА, его ассистенты Марко Величкович и Сашо Тодоровски также покинули команду. Новым главным тренером назначен Андреас Пистиолис, контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.
- Семьи мобилизованных, проживающие в квартирах без счетчиков воды и газа, освобождаются от оплаты этих услуг за бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Такое постановление утвердило правительство.
- В App Store появилось фейковое приложение «Сбер: Онлайн Банк», которое может привести к краже личных данных и средств с банковских счетов. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно проверять подлинность приложений перед их установкой.
- На сцене Казанского дома актера им. Марселя Салимжанова прошел гала-концерт и были подведены итоги 14-го по счету Международного конкурса чтецов.
- По итогам первого квартала 2024 года продажи автомобилей КАМАЗ на российском рынке увеличились на 1,5% и составили 8 488 единиц. В этом году КАМАЗ продолжает работать над увеличением объемов производства и расширением модельного ряда. Согласно бизнес-плану компании, в 2024 году значительно увеличится производство автомобилей поколения К5.
- В Вахитовском районе Казани поэтапно ограничат движение транспорта и пешеходов. Это необходимо для размещения трассы электрокабеля и опор наружного освещения. Об этом сообщили в городском комитете внешнего благоустройства.
- В Лениногорске машина совершила наезд на 75-летнюю женщину. Установлено, что в момент происшествия потерпевшая женщина пересекала дорогу нарушая ПДД, — на велосипеде, при этом не спешившись.
- На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве министр культуры РФ Ольга Любимова наградила орденом «За заслуги в культуре и искусстве» писателя Павла Басинского. Всего награды получили 25 деятелей культуры из разных областей.
- На пресс-конференции президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что в 2025 году чемпионат России по лыжным гонкам состоится в Казани.
- Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за умышленное уничтожение имущества по мотивам идеологической ненависти. Предложенное изменение включает в статью 167 УК РФ дополнительный признак, определяющий мотив преступления.
- Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В ходе обсуждения он отметил, что в связи с прогнозируемым ростом числа зарядных станций в ближайшие несколько лет необходимо создать цифровую среду, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным.
- Правительство Российской Федерации одобрило законопроект об ответственности за нарушение правил дорожного движения для пользователей электросамокатами и другими средстввми индивидуальной мобильности (СИМ).
- Убыточный ПАТП №2 отремонтирует терминалы кондукторов почти за 500 тыс. рублей.
- Первый Всероссийский фестиваль гонок дронов прошел в минувшие выходные в Чеченской Республике. В течение двух дней участники из разных регионов России соревновались в личных зачетах и командной гонке.
- В январе — марте 2024 года на Горьковской железной дороге (ГЖД) было перевезено почти 50 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ключевые события 781-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и 155-мм гаубица М198 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы: «Пластун» и «Анклав-Н».
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новое и Красногоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Водяное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20.
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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