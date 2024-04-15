В Татарстане введено более 1,4 млн квадратных метров жилья

В Татарстане продолжается активное строительство жилья. По состоянию на 13 апреля годовой план выполнен на 46%. Введено 1 млн 456 тыс. квадратных метров, о чем доложил на традиционном совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Совещание провел раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Наибольший объем сдачи жилья наблюдается в индивидуальном жилищном строительстве — здесь план выполнен на 81%. Уже готовы 9 060 домов площадью 1 млн 223 тыс. кв. метров.

Годовые обязательства в части социальной ипотеки выполнены на 43%. Сданы 15 домов, суммарная площадь которых составляет 69 тыс. кв. метров. В рамках программы 2024 года предусмотрено строительство 56 домов.

Марат Айзатуллин также сообщил о ходе исполнения четырех программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Так, самая многочисленная категория — дети-сироты, всего 621 получатель. На сегодняшний день заключен государственный контракт по приобретению 39 жилых помещений за счет софинансирования из федерального бюджета.

Вторая по численности категория — молодые семьи: в текущем году приобрести новое жилье должны 84 получателя, проживающие в 41 муниципальном образовании. Все свидетельства молодым семьям уже вручены, ведется подготовка к перечислению средств на лицевые счета исполнительных комитетов муниципальных образований.

Сертификаты оформлены на всех 28 участников категории «Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей». Площадь жилых помещений составляет 2 642 кв. метра. Все 5 получателей в категориях вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев уже подбирают себе подходящее жилье.

Ранее аналитики «Авито Недвижимость» изучили рынок продажи и аренды земельных участков в России по итогам I квартала 2024 года. Специалисты отметили, что спрос на покупку земли вырос на 10% по стране, при этом в Татарстане этот показатель составил 17%.

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Разиль Самигуллин