Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Казани в 2025 году

На пресс-конференции президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что в 2025 году чемпионат России по лыжным гонкам состоится в Казани.

Соревнования пройдут в конце февраля — начале марта. При этом гонок на длинные дистанции не будет, уточнила Елена Вяльбе.

Напомним, во Дворце водных видов спорта в Казани начался чемпионат России 2024 года по плаванию. Соревнования продлятся до 19 апреля. В первый день чемпионата были разыграны четыре комплекта наград.

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Разиль Самигуллин