«Татармультфильм» завершил 2023 год с убытком в 12 миллионов

Выручка ООО «Татармультфильм» по итогам 2023 года составила 44,2 млн рублей, сократившись на 49,68% по сравнению с 2022 годом. Тогда этот показатель составил 87,8 млн. Чистая прибыль организации при этом сократилась на 187,6%: с 14,1 миллиона в 2022-м до убытка в 12,35 млн в 2023-м, следует из бухгалтерской отчетности компании.

Вместе с сокращением выручки возросла и себестоимость продаж организации — на 12,11%, с 70,62 до 79,17 млн рублей. По этой причине зафиксировано и снижение прибыли от продаж. Если по итогам 2022 года этот показатель составлял 17,19 млн рублей, то в 2023 году он снизился на 303,48%. По итогам минувшего года убыток от продаж «Татармультфильма» составил 34,987 млн рублей.

Рост на 1014,23% показали прочие доходы организации: они составили 45,73 млн рублей против 4,1 млн в 2022 году. При этом на 199,48% выросла кредиторская задолженность «Татармультфильма»: с 7,626 до 22,838 млн рублей. «Дебиторка», наоборот, показала снижение на 37,73%: с 16,49 до 10,27 миллиона.

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Артем Гафаров