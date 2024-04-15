«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина

Сегодня в рамках плей-офф КХЛ состоялся седьмой матч полуфинальной серии между командами «Металлург» из Магнитогорска и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Металлурга».

Хозяева площадки, игроки «Металлурга», смогли навязать свою игру и забили две шайбы, авторами которых стали Роман Канцеров и Дмитрий Силантьев. Гости из «Автомобилиста» также показали результативную игру: дубль оформил Максим Денежкин, однако этого не хватило для победы



«Металлург» одержал верх над «Автомобилистом» в серии со счетом 4:3 и вышел в финал Кубка Гагарина. В решающей серии плей-офф магнитогорский клуб встретится с «Локомотивом».

Финальная серия плей-офф стартует 18 апреля.

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Олег Исаков