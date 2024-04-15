Волейбольный клуб «Зенит-Казань» вышел в финал плей-офф Суперлиги

Волейболисты казанского «Зенита» одержали третью победу над «Факелом» из Нового Уренгоя в рамках полуфинальной серии плей-офф чемпионата России. Матч, прошедший на арене «Звездный», завершился со счетом 3:0 в пользу казанской команды.

Это уже третья победа «Зенита-Казань» в серии. Благодаря ей клуб вышел в финал Суперлиги. Теперь он поборется за титул чемпиона России с победителем второй полуфинальной пары — московским «Динамо» и белгородским «Белогорьем».

Счет в матче «Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Казань) составил 0:3 (20:25, 16:25, 17:25).

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Олег Исаков