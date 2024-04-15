Убыточный ПАТП №2 отремонтирует терминалы кондукторов почти за 500 тыс. рублей
МУП ПАТП №2 ищет подрядчика, который окажет услуги по ремонту смарт-терминалов, узнало «Реальное время». Цена договора составляет 499 999 рублей.
В договоре указана стоимость услуг по восстановлению работоспособности терминалов. Так, самые дорогие услуги — замена верхней/нижней части корпуса (2 000 рублей), восстановление системной платы (1 900 рублей), замена печатающего механизма (1 780 рублей), замена тампера, корпуса, элемента питания, фотокамеры (1 310 рублей) и др.
Также есть прайс расходных материалов для терминала. Самые дорогие части: основная плата (12 200 рублей), корпус (4 490 рублей), дисплей (3 790 рублей), аккумулятор (2 260 рублей), элементы корпуса и термоголовка (2 300 рублей) и др.
Ранее стало известно, что ПАТП №2 закупит мужские рубашки на 702 тысячи рублей.
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