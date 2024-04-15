Мошенники создали фейковое приложение Сбербанка в App Store
В App Store появилось фейковое приложение «Сбер: Онлайн Банк», которое может привести к краже личных данных и средств с банковских счетов.
Специалисты предупреждают, что установка этого приложения может иметь серьезные последствия для пользователей. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно проверять подлинность приложений перед их установкой.
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