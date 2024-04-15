Сумма исков исполкома Челнов к городскому оператору наружной рекламы с начала года составила треть его выручки

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», исполком Набережных Челнов в Арбитражном суде Татарстана взыскал с городского оператора наружной рекламы 4,6 млн рублей. Эта сумма составляет треть выручки ООО «Реклама-Центр-1» по итогам 2023 года — 13,4 млн рублей. Изначальный объем исковых требований был еще выше — 5 млн рублей.

С начала 2024 года Арбитражный суд Татарстана удовлетворил 12 исков исполкома Набережных Челнов к городскому ООО «Реклама-Центр-1». Все они связаны с задолженностью перед челнинской администрацией за право установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе.

Первое решение Арбитражного суда Татарстана по этим искам было принято еще 22 января 2024 года. Тогда исполком Набережных Челнов требовал взыскать с оператора наружной рекламы 275,7 тысячи рублей задолженности и 187,3 тысячи — неустойки. Из материалов дела следует, что городской исполком и «Реклама-Центр-1» в 2017 году заключили договор на установку и эксплуатацию рекламного щита сроком на 5 лет. Указанная сумма задолженности накопилась за период с 1 июня 2020 года по 31 декабря 2022-го.

С учетом сроков исковой давности, арбитраж данный иск удовлетворил частично и взыскал с ООО «Реклама-Центр-1» в пользу исполкома Набережных Челнов 248,4 тысячи рублей задолженности и 121,4 тысячи рублей пени. С рекламного оператора также взыскали 9,8 тысячи рублей госпошлины в доход федерального бюджета.

Последний на данный момент иск Арбитражный суд Татарстана удовлетворил 4 апреля 2024 года. Объем требований по нему составлял 365,5 тысячи рублей задолженности и 111,6 тысячи рублей неустойки. Иск также связан с задолженностью по эксплуатации рекламной конструкции в период с 1 апреля 2021 года по 31 июля 2023 года. В этом случае Арбитражный суд Татарстана также удовлетворил иск частично и взыскал с ООО «Реклама-Центр-1» 363,5 тысячи рублей задолженности и всю сумму пеней — то есть на 2 тысячи рублей меньше требований исполкома.

При этом, согласно бухгалтерской отчетности организации, выручка ООО «Реклама-Центр-1» по итогам 2023 года составила 13,4 миллиона рублей. Компания завершила год с убытком в 1,94 миллиона, и уже третий год чистые активы компании также идут со знаком «минус». Гражданский кодекс РФ предусматривает принудительную ликвидацию ООО в том случае, если стоимость чистых активов организации в течение двух и более лет оказывается меньше минимального размера уставного капитала — 10 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность ООО «Реклама-Центр-1» по итогам 2023 года выросла на 257,52% и составила 19 млн рублей — на 5,6 млн больше выручки организации. Совокупный долг компании вырос на 189,43% — до 20,84 млн рублей. Себестоимость продаж компании в 2023 году составила 14,163 миллиона, а прочие расходы оказались в восемь раз выше прочих доходов.

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Артем Гафаров