За порчу имущества по расовым или идеологическим причинам будут сажать на 5 лет

Правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за умышленное уничтожение имущества по мотивам идеологической ненависти. Предложенное изменение включает дополнительный признак в статью 167 УК РФ, определяющий мотив преступления. Среди возможных мотивов указаны политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть к социальной группе.

Это нововведение направлено на борьбу с преступлениями, совершаемыми из-за ненависти и нетерпимости. Предполагается, что ужесточение ответственности за подобные действия поможет снизить число инцидентов умышленного уничтожения имущества по идеологическим мотивам. Наказание за такие преступления может включать тюремный срок до 5 лет или исправительные работы.

Эксперты отмечают, что предложенное изменение законодательства позволит эффективнее пресекать проявления ненависти и нетерпимости в обществе. В случае принятия законопроекта, граждане будут осознавать возможные серьезные последствия за умышленное уничтожение имущества по идеологическим мотивам, что, в свою очередь, способствует поддержанию общественной безопасности и соблюдению законов страны.

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Анастасия Фартыгина