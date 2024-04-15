На доску позора попал полицейский: почему казанский суд наказал «Пятерочку» за борьбу с ворами

Фото: Максим Платонов

В Казани суд взыскал с ООО «Агроторг» («Пятерочка») компенсацию морального вреда за распространение недостоверных сведений о двух клиентах. Их фото разместили в группе мессенджера «Пятерочка» Зеленодольск Волжск» вместе с сообщением о краже двух бутылок водки — по 399 рублей за каждую. Но, как выяснилось позже, администратор сайта не удосужилась посмотреть видео с клиентами у кассы и записала в «воры» полицейского и его приятеля. Эта ошибка для торговой сети оказалась почти в 60 раз дороже того товара, который якобы пропал.



Администратору померещилось?

Требовать компенсации за испорченную репутацию истец Михаил Мамонтов решил не сразу. Сначала пошли звонки от начальства: почему это одного из сотрудников полиции ославили в мессенджере? В популярной группе покупателям «Пятерочки» демонстрировалось его фото с видеокамеры в магазине и текст: «21 июня в 20.16 — кража водки «Тундра Крайнего севера», 2 бутылки».

Мамонтову пришлось оправдываться: в магазине был, но водку купил и чек имеется. Служба безопасности магазина получила его претензию по поводу размещенной информации, после чего в том же мессенджере появилось новое сообщение: «Вышла ошибка. От имени магазина приносим извинения. Кражи не было».

Пострадавшему Мамонтову никто не звонил и не извинялся. Он повторно обратился в магазин, требуя добровольно возместить ущерб его имени. Ничего не добился и лишь после этого подал иск в суд.

Представители ответчика ООО «Агроторг» на заседание Ново-Савиновского суда Казани не явились, но представили возражения: мол, сеть не является надлежащим ответчиком, недостоверная информация была размещена сторонним лицом. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Моральный вред от распространения недостоверной информации истец оценил в 50 тысяч рублей. Еще 20 тысяч потребовал за услуги юриста.

Представители ответчика ООО «Агроторг» на заседание Ново-Савиновского суда Казани не явились, но представили возражения: мол, сеть не является надлежащим ответчиком, недостоверная информация была размещена сторонним лицом.

Суд с этим доводом не согласился, установив, что распространила информацию администратор магазина «Пятерочка», желая предотвратить в будущем возможные кражи из магазина, то есть действовала она в интересах работодателя, а не в личных. Извинения в мессенджере также принесены от имени магазина.

Иск был удовлетворен частично, со ссылкой на то, что сумма компенсации должна быть соразмерна причиненному вреду, а также требованиям разумности и справедливости. «Агроторг» обязали заплатить честному покупателю 15 тысяч 300 рублей — 10 тысяч за моральный вред, 5 тысяч в счет возмещения услуг представителя, 300 рублей — за уплаченную им госпошлину при подаче иска, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Ново-Савиновского райсуда Казани.

За ту же «Тундру» заклеймили еще одного клиента

Любопытно, что другой судья Ново-Савиновского райсуда Казани посчитала более весомыми моральные страдания второго истца. Артем Захарченко также тем июньским вечером посещал «Пятерочку» в Зеленодольске, также попал в кадр и позднее был представлен широкому кругу пользователей в качестве причастного к краже. Причем речь шла о краже все той же водки «Тундра», в которой обвиняли и Мамонтова.

В своем иске Захарченко сообщал, что узнал о случившемся в августе 2023-го от знакомых, которые смеялись над ним и называли преступником. На деле же Захарченко ходил в магазин за компанию с Мамонтовым и указывал: взятые с полки бутылки тот добросовестно оплатил на кассе.

Артем Захарченко также тем июньским вечером посещал «Пятерочку» в Зеленодольске, также попал в кадр и позднее был представлен широкому кругу пользователей в качестве причастного к краже. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Этот посетитель «Пятерочки» просил взыскать 40 тысяч рублей в качестве морального вреда и еще 20 тысяч — на оплату услуг своего представителя. Суд установил факт распространения недостоверной и порочащей информации и взыскал в общей сложности 25 300 рублей.

Иначе говоря, за недобросовестность работы администратора, которая без разбора заклеймила двух клиентов «Агроторгу», придется заплатить свыше 40 тысяч рублей. Впрочем, оба решения пока не вступили в силу. В ноябре и декабре 2023-го по тем же требованиям районный суд вынес заочные решения, которые были отменены.

Ирина Плотникова