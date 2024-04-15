«Газпром» ликвидировал две дочерние компании в Нидерландах

Фото: Максим Платонов

Российский владелец Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Finance B.V. сообщил об их добровольной ликвидации. Это решение связано с тем, что в 2022 году было разорвано соглашение об избежании двойного налогообложения между Нидерландами и Россией. Амстердам не согласился изменить условия соглашения по просьбе Москвы, а оно позволяло выводить прибыль из России по выгодной ставке.



Ранее Gazprom Sakhalin Holdings владел долей «Газпрома» в проекте «Сахалин-2», но в 2021 году она была передана российской структуре. Перед окончанием действия соглашения об избежании двойного налогообложения активы нидерландских юридических лиц также были переведены в российскую юрисдикцию.

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Анастасия Фартыгина