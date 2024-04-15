Правительство России создает единый сервис для зарядки электромобилей

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В ходе обсуждения он отметил, что в связи с прогнозируемым ростом числа зарядных станций в ближайшие несколько лет необходимо создать цифровую среду, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным.

За шесть лет количество зарядных станций должно увеличиться более чем в 10 раз. С ростом их числа автомобилистам должен быть обеспечен комфортный доступ к актуальной информации о работе станций.

Андрей Белоусов также поручил определить минимальный набор требований к национальным сервисам зарядных станций, которые должны охватить большинство российских регионов. В частности, станции должны предоставлять следующие возможности:

отслеживание статуса работы станции и отдельных коннекторов в режиме реального времени;

идентификация станций в картографических сервисах;

получение обратной связи по работе станций от других пользователей.

«Чтобы популяризировать рынок электромобилей, мы должны не только сделать станции общедоступными, но и создать такую систему, цифровую обвязку, на основе которой операторы будут развивать свои сервисы для удобства потребителей», — подчеркнул первый вице-премьер.

На данный момент в России насчитывается около 1150 быстрых ЭЗС. Практически все они введены в эксплуатацию в рамках инициативы «Электромобиль и водородный автомобиль», а также специальной программы субсидирования, действующей с 2022 года. Парк электромобилей в стране превысил 40 тысяч автомобилей, из которых порядка 10 тысяч произведено в России. Ранее Кабинет министров Татарстана утвердил внесение изменений в ряд постановлений, связанных с предоставлением субсидий некоммерческим организациям.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин