КАМАЗ увеличил продажи автомобилей в России

Фото: Максим Платонов

По итогам первого квартала 2024 года продажи автомобилей КАМАЗ на российском рынке увеличились на 1,5% и составили 8488 единиц. Об этом свидетельствуют данные торгово-финансовой компании КАМАЗа.

В текущем году КАМАЗ продолжает работать над увеличением объемов производства и расширением модельного ряда автомобилей поколения К5. Так, в отчетный период выпуск этих грузовиков вырос более чем в 3,5 раза, составив 1618 машин.

Согласно бизнес-плану компании, в 2024 году значительно увеличится производство автомобилей поколения К5, а также будут осваиваться новые модели тяжелого семейства грузовиков поколения К5: 6595, 65952 и «65951.

Также напомним, что за прошедший год КАМАЗ зарегистрировал 63 патента на свои изобретения. Кроме того, на производстве КАМАЗа использовали более тысячи изобретений и рационализаторских предложений, что позволило компании сэкономить более 280 млн рублей.

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Олег Исаков