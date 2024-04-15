Компания Tesla сократит глобальный штат на 10%
Американская Tesla сократит более 10% глобального штата, сообщает Electrek со ссылкой на письмо главы компании Илона Маска.
Автопроизводитель планирует уволить не менее 14 тыс. человек, однако точные детали о том, какие команды будут затронуты этими мерами, пока не раскрываются.
— Все эти годы мы быстро росли, целый ряд заводов масштабировался по всему миру. Наряду с этим быстрым ростом происходило задваивание ролей и трудовых обязанностей в некоторых сферах. Мы готовим компанию к следующей фазе роста, и в этом контексте крайне важно изучить каждый ее аспект на предмет снижения издержек и повышения производительности, — отметил Илон Маск.
На фоне этой новости акции Tesla начали дешеветь на предварительных торгах в понедельник, упав на 1,3%.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».