Компания Tesla сократит глобальный штат на 10%

Фото: Ринат Назметдинов

Американская Tesla сократит более 10% глобального штата, сообщает Electrek со ссылкой на письмо главы компании Илона Маска.

Автопроизводитель планирует уволить не менее 14 тыс. человек, однако точные детали о том, какие команды будут затронуты этими мерами, пока не раскрываются.



— Все эти годы мы быстро росли, целый ряд заводов масштабировался по всему миру. Наряду с этим быстрым ростом происходило задваивание ролей и трудовых обязанностей в некоторых сферах. Мы готовим компанию к следующей фазе роста, и в этом контексте крайне важно изучить каждый ее аспект на предмет снижения издержек и повышения производительности, — отметил Илон Маск.

На фоне этой новости акции Tesla начали дешеветь на предварительных торгах в понедельник, упав на 1,3%.

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Анастасия Фартыгина