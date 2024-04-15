В Лениногорске машина совершила наезд на 75-летнюю женщину

В Лениногорске машина совершила наезд на 75-летнюю женщину. Установлено, что в момент происшествия потерпевшая женщина переходила дорогу, нарушая ПДД. А именно, на велосипеде, при этом не спешившись.

В результате женщина-велосипедист скончалась на месте ДТП.

Ранее на 313-м километре трассы Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 28-летняя женщина за рулем легкового автомобиля Volkswagen, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила дорогу КАМАЗу.

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Разиль Самигуллин