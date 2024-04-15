«Судятся они потом не с нами, а со своими соседями»: мэрия Казани начала поход против парковки на газонах

Фото: Динар Фатыхов

В Казани началась автоматическая фиксация парковки автомобилей на озелененных территориях. Об этом сообщил начальник управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев. По его словам, уже оформлены первые 27 протоколов за нарушения. Теперь аппаратный комплекс, фиксирующий стоянку автомобилей, работает в увязке с оцифрованными границами каждой зеленой зоны. Парковка транспортных средств на территориях с зелеными насаждениями недопустима.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность соблюдения правил парковки. Он отметил, что зимой автомобилисты часто оставляли машины на газонах, и теперь за это последует наказание.

— На благоустройство мы тратим немалые деньги. Это деньги всех горожан, налогоплательщиков, поэтому недовольные бывают и идут судиться. Они стараются оспаривать в судах эти штрафы. Надо понимать, что судятся они потом не с нами, а со всеми, кто живет в этом городе, в том числе со своими соседями. Некоторые чуть ли не геройством считают доказать, что он может стоять на «зеленке», в только что отремонтированном дворе, в парках и скверах, — заявил Метшин.

К сегодняшнему дню оформлено уже восемь протоколов по данному виду нарушений, еще 19 материалов находятся в работе.

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Рената Валеева