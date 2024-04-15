В Курганской области уровень воды в реке Тобол поднялся до 646 сантиметров

В Курганской области продолжается паводок. По сообщению правительства региона, уровень воды в Тоболе поднялся до отметки 646 см, прибавив за два часа 15 см.

Вода поднимается и в населенных пунктах Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Бараба Кетовского округа. В районе Кетова за два часа уровень воды вырос на 25 см, а в районе населенных пунктов Крюково и Санаторная — на 30 см.

Губернатор Вадим Шумков предупреждает о риске затопления правобережной части Кургана, если уровень воды в Тоболе поднимется до 6 метров. С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.

По прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана превысит максимум 1994 года и составит от 9 до 10,7 метра.

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Анастасия Фартыгина